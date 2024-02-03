Многоножек с «инопланетными головами» обнаружили в Африке

При проведении исследований в Танзании ученые из Университета Саншайн-Кост обнаружили новый род многоножек и пять дополнительных видов этих существ. Об этом сообщает Phys.org.

Они были найдены в отдаленных районах африканских джунглей. Отличительной особенностью этих многоножек является их внешний вид, который отличается необычной головой, напоминающей некоторых персонажей из франшизы «Звездные войны».

Оказалось, что эти существа обитают среди лесной подстилки и рыхлой почвы в горах Удзунгва. Новый род был назван Udzungwastreptus, а виды получили названия: Lophostreptus magombera, Attemsostreptus cataractae, Attemsostreptus leptoptilos, Attemsostreptus julostriatus и Udzungwastreptus marianae.

Подробное описание данных видов опубликовано в Европейском журнале таксономии. На данный момент образцы найденных многоножек находятся в Датском музее естественной истории при Копенгагенском университете.

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