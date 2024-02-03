Средства ПВО сбили беспилотник над Белгородской областью
Пострадавших в результате инцидента нет.
Фото: Гынгазов Николай / ТАСС
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Российская система ПВО сбила беспилотный летательный аппарат над территорией Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«В Новооскольском городском округе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолетного типа. Пострадавших нет», — написал он в Telegram-канале.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
Ранее 5-tv.ru писал, что ВС РФ ликвидировали бронетехнику ВСУ в районе Старомайорского
- 3 февр
- Украинский беспилотник сбили на подлете к Воронежу
- 31 янв
- Средства ПВО уничтожили еще один украинский дрон над Белгородской областью
- 30 янв
- Системы ПВО перехватили и уничтожили более 20 беспилотников ВСУ над регионами РФ
- 29 янв
- Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью
- 29 янв
- Линия газоснабжения повреждена в белгородском селе после атаки беспилотника
- 29 янв
- Под Ярославлем предотвратили атаку беспилотника на нефтеперерабатывающий завод
- 29 янв
- Лагерь в Ростовской области получил повреждения после падения беспилотника
- 29 янв
- Очередной провал ВСУ: российские силы пресекли попытку Киева ударить по Брянской области
- 28 янв
- ВСУ при помощи дрона атаковали экскаватор под Белгородом, пострадал рабочий
- 27 янв
- «Любое дно можно пробить»: капитан первого ранга запаса разнес стратегию ВСУ
Читайте также
68%
0.43 98.64
1.24
Нашли ошибку?