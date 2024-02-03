Средства ПВО сбили беспилотник над Белгородской областью

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин Срочная новость 25 0

Пострадавших в результате инцидента нет.

Средства ПВО сбили беспилотник над Белгородской областью

Фото: Гынгазов Николай / ТАСС

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России Спецоперация

Российская система ПВО сбила беспилотный летательный аппарат над территорией Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«В Новооскольском городском округе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолетного типа. Пострадавших нет», — написал он в Telegram-канале.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВС РФ ликвидировали бронетехнику ВСУ в районе Старомайорского

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