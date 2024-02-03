Главком ВМФ РФ Евменов проверил выполнение ГОЗ на «Звездочке» и «Севмаше»

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Евгения Романова
Евгения Романова 31 0

Предприятия заняты в сфере судоремонта и атомного подводного кораблестроения России.

Главком ВМФ РФ Евменов проверил выполнение ГОЗ на «Звездочке» и «Севмаше»

Фото: Бобылев Сергей / ТАСС

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Ход работ на предприятиях «Звездочка» и «Севмаш» в Северодвинске Архангельской работы проверил главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) России адмирал Николай Евменов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Гендиректор «Звездочки» Сергей Маричев и глава «Севмаша» Михаил Будниченко доложили адмиралу о работе по выполнению плана гособоронзаказа в сфере судоремонта и атомного подводного кораблестроения России. Евменов заявил, что тесное взаимодействие между заказчиком и исполнителями ГОЗ позволяет постоянно сверять часы в этих сегментах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу проверил выполнение ГОЗ по производству самоходок на «Уралтрансмаше». Министр отметил позитивные изменения, произошедшие на предприятии.

Тем временем Россия продолжает спецоперацию, которая началась 24 февраля 2022 года. Тогда президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Ее главными задачами стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

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