Шойгу проверил выполнение ГОЗ по производству самоходок на «Уралтрансмаше»

Министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил Екатеринбург. В ходе своего визита он проинспектировал на Уральском заводе транспортного машиностроения выполнение гособоронзаказа по производству и ремонту самоходных артиллерийских систем, вроде 2С19 «Мста-С», 2С3 «Акация» и других. Такая информация появилась в свежей сводке от Минобороны РФ.

В ходе своего визита Шойгу уточнил планы на ближайшие месяцы работы. Ему доложили, что все идет согласно предписанию. Более того, мощности предприятия позволяют увеличить производство. Министр обороны подчеркнул, что необходимо использовать все возможности.

«Востребованность этого оружия у нас крайне высока. Поэтому, я думаю, что мы сегодня обсудим, примем решение и по этой работе выйдем на долгосрочный контракт», — заявил министр обороны.

В то же время Шойгу не понравилось затягивание сроков производства перспективного артиллерийского комплекса. Свое замечание он высказал главному конструктору. Министр обороны подчеркнул, что новое поколение техники уже должно выполнять боевые задачи, согласно поручению президента РФ.

«Мы (министерство обороны РФ. — Прим. ред.) занялись этим плотно в 2022 году. У нас должны эти машины уже работать по полной программе в 2023 году, а у вас все так спокойненько, так сказать, хорошо», — отметил Сергей Шойгу.

При этом он добавил, что на предприятии произошли серьезные изменения. Они позволили существенно нарастить объемы производства.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Шойгу заявил об увеличении объемов производства ракет для ПВО. Министр обороны пообщался с конструкторами и инженерами.