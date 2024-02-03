Задержан подозреваемый в нападении с ножом на фигуриста Дикиджи в Петербурге

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 57 0

Инцидент случился накануне в метро Северной столицы.

Задержан подозреваемый в нападении с ножом на фигуриста Дикиджи в Петербурге

Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид

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Правоохранители задержали мужчину, который подозревается в нападении на российского фигуриста Владислава Дикиджи в метро Санкт-Петербурга. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

У подозреваемого 1963 года рождения изъяты ножницы. В отношении него составлен административный протокол за мелкое хулиганство, а теперь решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дикиджи заявил о нападении неизвестного с ножом в метро. Спортсмен остался невредим и обратился в полицию с заявлением.

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