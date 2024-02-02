«Чуть не зарезали в метро»: неизвестный напал с ножом на фигуриста Дикиджи

Он постарается вскоре записать видео с подробным рассказом об инциденте.

Российский фигурист Владислав Дикиджи заявил, что на него напал неизвестный с ножом в метро. Он уточнил в Telegram-канале, что остался невредим и обратился в полицию с заявлением на нападавшего.

«Друзья, представляете, меня это, ну, чуть не зарезали в метро… Нож у моего горла был достаточно близко», — написал спортсмен.

Фигурист добавил, что постарается вскоре записать видео с подробным рассказом об инциденте. Дикиджи является действующим серебряным призером чемпионата России в мужском одиночном катании.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что год назад, в феврале 2023-го, в одном из лицеев Химок произошла трагедия. Девочка нанесла шестикласснице 126 ножевых ранений.

Сейчас пострадавшая находится не в лучшем состоянии. Ей с родителями даже пришлось переехать в другой район.