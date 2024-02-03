Глава правительства Финляндии отказался открывать границу с Россией

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 31 0

КПП закрыты до 11 февраля, но, похоже, в назначенную дату ситуация не изменится.

Глава правительства Финляндии отказался открывать границу с Россией

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Lauri Heino

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Финляндия не намерена открывать контроль-пропускные пункты на границе с Россией. Об этом в эфире телеканала Yle заявил премьер-министра страны Петтери Орпо.

Политик считает, что на границе сейчас находятся тысячи человек, которые хотят ее пересечь незаконно, поэтому говорить о возобновлении работы пунктов пока рано.

«Мы понимаем, что за восточной границей находятся люди, цель которых — нелегальный въезд в Финляндию. Ясно, что мы не можем отменить закрытие нашей границы», — говорит Орпо.

Чиновник считает, что перед открытием КПП необходимо разработать меры, которые помогут предотвратить проникновение нелегальным мигрантов с территории РФ.

КПП на российско-финской границе закрыты решением кабинета министров Финляндии до 11 февраля текущего года. Следующее заседание кабмина, где будет вестись обсуждение данного вопроса, назначено на 8 февраля.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что из Петербурга в Ригу запустили автобусы.

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