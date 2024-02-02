Прямая дорога: из Петербурга в Ригу запустили автобусы

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Из Петербурга в Ригу запустили автобусы

Фото, видео: © РИА Новости / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

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Транспорт из России в прибалтийскую страну будет ходить ежедневно. Кто им сможет воспользоваться?

Добраться до Риги из Петербурга на автобусе теперь можно без пересадок. В столицу прибалтийского государства отправился первый прямой рейс.

Пассажиры прибыли в Латвию примерно час назад. В дальнейшем автобусы будут курсировать туда и обратно каждый день. Время в пути — около 14 часов.

Добавлю, что поехать в Латвию могут только определенные категории россиян - это члены семей граждан самой страны или Евросоюза, те, у кого есть право на проживание, или въезд связан с гуманитарными соображениями — в случае тяжелой болезни или смерти близкого родственника.

Ранее 5-tv.ru писал, что пункт пропуска на границе России и Эстонии закрыли на модернизацию.

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