Ковальчук после разрыва обратилась к матери Харламова

Что послужило поводом для этого?

Юморист Гарик Харламов, судя по всему, расстался с актрисой Екатериной Ковальчук. Но, несмотря на это, бывшая комика поздравила его маму Наталью с днем рождения в личном блоге.

Звезда выложила совместную фотографию с родительницей Харламова. Она обошлась без громких поздравительных речей, вместо просто написав: «С днем рождения».

Также к своему посту актриса приложила три смайлика красного сердца. Мама комика ответила Ковальчук: она поблагодарила артистку и добавила эмодзи в виде сердечка в ответ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Харламов публично объявил о расставании с Ковальчук - теперь сердце комика свободно. Артист признал, что ему подойдет девушка, которая сможет вести с ним интеллектуальные споры, но дискутировать с ним нужно тонко и хитро.