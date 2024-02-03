Ковальчук после разрыва обратилась к матери Харламова
Ковальчук поздравила мать Харламова с днем рождения
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
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Что послужило поводом для этого?
Юморист Гарик Харламов, судя по всему, расстался с актрисой Екатериной Ковальчук. Но, несмотря на это, бывшая комика поздравила его маму Наталью с днем рождения в личном блоге.
Звезда выложила совместную фотографию с родительницей Харламова. Она обошлась без громких поздравительных речей, вместо просто написав: «С днем рождения».
Также к своему посту актриса приложила три смайлика красного сердца. Мама комика ответила Ковальчук: она поблагодарила артистку и добавила эмодзи в виде сердечка в ответ.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Харламов публично объявил о расставании с Ковальчук - теперь сердце комика свободно. Артист признал, что ему подойдет девушка, которая сможет вести с ним интеллектуальные споры, но дискутировать с ним нужно тонко и хитро.
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