Текст документа уже готов, однако еще не согласован. Подписать его две страны намерены на Мюнхенской конференции по безопасности 16 февраля.

Украина и Германия намерены заключить договор о безопасности. Об этом сообщила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Отмечается, что документ уже готов, он может быть подписан уже 16 февраля. Более никаких подробностей о содержании договора газета пока не привела.

При этом в кабмине ФРГ подобную новость не подтвердили. Однако напомнили о недавнем телефонном разговоре канцлера Олафа Шольца и президента Украины Владимира Зеленского, в ходе которого эта тема обсуждалась.

К слову, еще во время саммита НАТО в Вильнюсе летом прошлого года «Большая семерка» приняла декларацию о долгосрочных гарантиях безопасности Украине. Чуть позже к ней присоединились и некоторые другие страны.

Согласно документу, Киев должен получить «значительный военный потенциал». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков это решение назвал ошибочным и потенциально очень опасным.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о возможных преемниках президента Украины Владимира Зеленского.