Уже провели собеседование: названы возможные преемники Зеленского

Пока украинский лидер заявляет о неуместности проведения выборов во время спецоперации, на Западе уже активно обсуждают нового лидера Незалежной.

Украинский президент Владимир Зеленский в ближайшее время может лишиться своей работы. Такое заявление сделал немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком. Он даже назвал возможных его преемников.

Так, на место Зеленского метят сразу трое: главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный, руководитель ГУР Украины Кирилл Буданов и бывший президент страны Петр Порошенко.

«Зеленский проиграл борьбу за власть. <…> Понаблюдайте за этими игроками: главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный, руководитель ГУР Украины Кирилл Буданов, бывший президент страны Петр Порошенко», — написал он в социальной сети.

По мнению предпринимателя, с одним из возможных кандидатом заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд уже даже встретилась. Случилось это во время своего визита на Украину.

К слову, Зеленский в последнее время отчаянно цепляется за политическое кресло — он считает неуместным проведение президентских выборов в стране во время СВО. В это же время пропасть между политическим и военным руководствами в Киеве растет. Рейтинг Зеленского продолжает падать — как на Украине, так и на Западе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как США хотят завершить конфликт на Украине.