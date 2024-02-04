В 58 лет женился на 18-летней: как нелепо погиб актер Анатолий Ромашин

Его вдова первое время очень тяжело переживала смерть артиста, однако через четыре года выскочила замуж второй раз.

Впервые Советский Союз увидел актера Анатолия Ромашина в кино в 1958 году. Он был еще совсем молод, только-только окончил Школу-студию им. В. И. Немировича-Данченко при МХАТе имени Горького.

Как раз во время выпуска он и появился на экране в военной драме Александра Алова и Владимира Наумова «Ветер» в роли ротмистра. Но популярность пришла к Ромашину гораздо позже, аж через 27 лет. Завоевал он ее благодаря роли последнего императора России Николая II в кино Элема Климова «Агония».

За всю свою творческую карьеру Анатолий Ромашин сыграл более 100 разноплановых ролей, но критики до сих пор считают, что его Николай II был самым лучшим.

Благодаря аристократической внешности и офицерской выправке, выработанной во время службы на флоте, Анатолий Ромашин получил амплуа русского интеллигента и всю жизнь играл ученых, врачей, директоров, генералов, следователей, исторических личностей и царей.

Впрочем, со временем образ интеллигента из амплуа постепенно перешел в его повседневную жизнь и уже никто не вспоминал, что Ромашин родился в обычной питерской семье, где папа был рабочим, а мама трудилась горничной.

Красивый, интеллигентный, подтянутый, легкий в общении и наделенный отменным чувством юмора Анатолий Ромашин всегда нравился женщинам, поэтому неудивительно, что в его жизни было много мимолетных романов и три брака. Притом каждая последующая супруга оказывалась значительно моложе предыдущей.

Со своей третьей и последней женой Юлией Ивановой Анатолий Ромашин познакомился в 1989 году на съемках картины «Этюды о Врубеле». На тот момент ему было уже 58 лет, а Юле всего 18. Вот как Юлия вспоминает свою первую встречу с будущим мужем:

«Я бродила в перерыве с фанерными крыльями за спиной. Увидела грустного человека, спросила, что его печалит. Он объяснил, что голодный, и я его отвела к месту, где кормили кашей. Я абсолютно ничего не знала про его популярность, видела Анатолия только в „Агонии“. Анатолий Владимирович поел и спросил мой телефон. Я как раз в то время поступила в ВТУ им. Щукина, стала жить в столице, и мы начали с ним видеться».

Ромашину сразу же понравился «ангелочек», а вот со стороны Юлии изначально не было чувств, поэтому первые полгода актеру пришлось потратить на то, чтобы завоевать сердце девушки и он старался изо всех сил: красиво ухаживал и делал сюрпризы. Однажды, Ромашин среди ночи забрался на второй этаж студенческого общежития по водосточной трубе и постучал в окно любимой.

Долгое время Анатолий и Юлия скрывали свои отношения, а в марте 1991 года влюбленные тайно расписались и обвенчались в Храме Всех Святых у отца Артемия. В то время батюшка только получил приход, на окнах отсутствовали стекла и было очень холодно, поэтому на Юлию поверх свадебного платья накинули пальто и она страшно переживала по этому поводу.

Когда руководитель Юлиного курса Александр Ширвиндт узнал, что его студентка вышла замуж за Ромашина, разразился жуткий скандал.

«Ты с ума сошел! Подумай, что ты делаешь!», — выговаривал он коллеге, но было уже поздно.

Первое время молодожены жили в однокомнатной квартире актера на Патриарших прудах, и лишь потом, благодаря стараниям Иосифа Кобзона, переселились в двухкомнатные апартаменты в районе Арбата. Старую квартиру они продали, а на вырученные деньги купили в подмосковном Пушкино земельный участок, где Анатолий Владимирович спроектировал и собственными руками построил дом.

Несмотря на аристократическую внешность, Ромашин был абсолютно земным человеком. Он многое умел делать и был способен приготовить великолепное блюдо из несочетаемых продуктов.

«Муж тоже обожал готовить и мог меня подменить. Причем если я кулинар-консерватор, то Толя мешал всевозможные продукты. Самую обычную яичницу мог соединить с перцем, с кашей, и было вкусно. Стандартную перловку он подавал как блюдо для гурманов. Тонкий вкус у него наблюдался во всех аспектах жизни», — вспоминает Юлия Ромашина.

Несмотря на небольшие размолвки, супруги жили душа в душу, хотя иногда Анатолий Владимирович мог и начудить. Однажды он забыл жену посреди трассы.

В тот день Ромашины на машине поехали в Электросталь покупать кухонный гарнитур. На обратном пути автомобиль заглох, и актер привязал к нему трос в надежде на то, что кто-нибудь возьмет их на буксир. Однако из-за сильного дождя никто не останавливался, и тут машина неожиданно завелась. Ромашин попросил жену отсоединить трос, а когда она кинула веревку на заднее сиденье, рядом с собакой, дал по газам, решив, что Юлия села в салон.

«В итоге я осталась стоять под дождем одна. Надеялась, вернется. Когда промокла окончательно, решила добираться до дома самостоятельно. Возвращаюсь, а Толя с нашей собакой стоят на балконе и ждут, когда же я приеду», — с улыбкой вспоминает актриса.

В 1997 году, когда Анатолию Ромашину было 66 лет, супруга родила ему ребенка. Мальчика назвали Дмитрием. Актер обожал наследника и много времени проводил с сыном. Летом Ромашины всей семьей выезжали на дачу в деревню Пушкино, чтобы Дима дышал свежим воздухом, а с наступлением холодов возвращались в Москву.

30 июня 2000 года в день рождения жены Анатолию Ромашину неожиданно приснилась покойная мама, которая уже много лет не приходила к нему во сне. Это обстоятельство сильно взволновало актера, ведь появление родительницы он расценил как дурной знак, но в разговорах с женой больше не затрагивал эту тему.

8 августа Анатолий Ромашин проснулся непривычно рано и поехал на дачу, чтобы успеть до того, как на трассе начнутся пробки. Тогда Юля даже не подозревала, что видит мужа живым последний раз. Несколько часов спустя актер погиб. Он решил на своем участке спилить засохшую сосну, и дерево рухнуло прямо на него.

69-летний Анатолий Ромашин погиб на месте. Актера похоронили на Ваганьковском кладбище.

Юлия тяжело переживала смерть супруга, однако через четыре года все же вышла замуж за продюсера Вадима Дубровицкого и родила второго сына Даниила. Они прожили три года и развелись. Сейчас Юлия Ромашина живет одна. Ее сыну Дмитрию 26 лет. Он окончил МГИМО.

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