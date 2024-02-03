Все в шоке: кому достанется наследство Ирины Мирошниченко

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 28 0

«КП»: наследниками Мирошниченко станут ее племянники

Все в шоке: кому достанется наследство Ирины Мирошниченко

Фото: Геодакян Артем / ТАСС

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Тема:
Смерть народной артистки РФ Ирины Мирошниченко

Актриса являлась владелицей дорогостоящего имущества — кто его получит?

Народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко ушла из жизни 3 августа 2023 года из-за осложнений после гриппа. Прошло полгода — и теперь вновь встал вопрос, кто получит имущество знаменитой актрисы.

Издание KP.RU пишет, что Мирошниченко, известная отечественному зрителю по легендарным фильмам «Я шагаю по Москве», «Андрей Рублев», «Дядя Ваня» и «Кремлевские куранты», всю себя отдала творчеству и карьере. И, хотя трижды была замужем, детей артистка так и не родила.

Поэтому наследство должно быть разделено между другими ближайшими родственниками. У Мирошниченко было две квартиры в центре Москвы.

Одна досталась ей еще от родителей, вторая — просторная трешка с антикварной мебелью — была приобретена самой знаменитостью. По словам ее близкой подруги, имущество достанется племянникам — детям родного брата Мирошниченко.

«За годы нашей дружбы я ни о каких двоюродных сестрах не слышала и не видела их. У Ирины Петровны есть племянники — дети ее единоутробного брата Рудольфа. Насколько мне известно, на сегодняшний день, они единственные наследники, были на прощании. Никаких сюрпризов, споров и сложностей в вопросе с наследством, думаю, не будет. Все будет по закону. Я за этим прослежу», — поделилась она.

О наличии завещания подруге артистки ничего неизвестно.

Ранее 5-tv.ru писал о том, кто из российских знаменитостей умер в 2023 году.

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