Умер звезда сериала «Под прикрытием» Николай Ишков

Скончался болгарский актер и бизнесмен Николай Ишков на 62-м году жизни. О смерти артиста сообщил его друг и коллега Михаил Билалов в социальных сетях.

«Вечером 28 января ушел из жизни мой друг Ники Ишков. Спасибо за наши встречи. Счастливого пути, друг», — написал он.

Причина смерти артиста не названа.

Ишков известен по ролям в проектах «Под прикрытием», «Связи», «А теперь куда?», «Женщина моей жизни» и «Крутящий момент».

Кроме того, в 1994 году он стал президентом болгарского футбольного клуба «Спартак». С 1997-го по 2004 он был владельцем команды.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что заслуженный артист Удмуртской Республики Алексей Агапов скончался в возрасте 50 лет, через день после юбилея. Новость о трагедии стала полной неожиданностью для коллег и близких артиста. Они запомнили его как очень доброго человека, который никогда не злился и не обижался ни на кого.