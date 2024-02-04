Звезда «Покровских ворот» Агапов скончался через день после своего юбилея

Причина смерти пока неизвестна.

Заслуженный артист Удмуртской Республики Алексей Агапов скончался в возрасте 50 лет, через день после юбилея. Новость о трагедии стала полной неожиданностью для коллег и близких артиста, сообщает пресс-служба Государственного русского драматического театра Удмуртии.

«С прискорбием сообщаем, что 3 февраля ушел из жизни заслуженный артист Удмуртии Алексей Агапов. Это огромная потеря для культуры республики, для всех зрителей», — пишет пресс-служба культурного учреждения.

Причина смерти артиста не называется. Актера театра запомнили, как очень доброго человека, который никогда не злился и не обижался ни на кого. Это редчайшее качество человека подсвечивало каждую его роль. Сквозь любой грим пробивалась его особенная светлая улыбка.

Алексей Агапов почти всю жизнь посвятил Сарапульскому драматическому театру. Каждая роль артиста осталась в памяти любого, кто видел его на сцене.

Среди знаменитых театральных ролей: Хоботов в «Покровских воротах», Акоп в «Хануме», Ганнибал в «Странной миссис Сэвидж», Полоний в «Гамлете», Толстой в «Отрочестве» и Франсуа в «Ужине с дураком».

Ранее 5-tv.ru сообщил, что также умер известный писатель-фантаст Кристофер Прист.