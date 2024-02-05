Мурашко: многие страны солидарны с Россией в вопросе смены пола

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 38 0

Министр здравоохранения отметил, что РФ придерживается традиционных ценностей.

Мурашко: многие страны солидарны с Россией в вопросе смены пола

Фото: www.globallookpress.com / gingerfinch

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Россия придерживается традиционных ценностей в вопросе смены пола и многие страны солидарны с РФ. Об этом рассказал министр здравоохранения государства Михаил Мурашко агентству РИА Новости.

Чиновник подчеркнул, что закон России придерживается классических ценностей. Многие государства разделяют такой же подход. Мурашко искренне надеется, что люди, которые разделяют классическую концепцию двух полов, будут услышаны в России и за рубежом.

Ранее 5-tv.ru писал, что американский журналист Такер Карлсон доходчиво объяснил, кому в США выгодно, чтобы дети меняли пол.

Он записал интервью с Крисом Морицем — экспертом, который провел целое исследование о роли транс-лобби в жизни общества.

Как выяснилось, все дело в колоссальных деньгах, что крутятся в этой сфере. Речь о миллиардах долларов, которые американские клиники и фармацевтические корпорации зарабатывают на желающих сменить пол.

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