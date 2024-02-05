Раскрыты предварительные версии крушения вертолета Ми-8 в Карелии

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 144 0

В данный момент уже возбуждено уголовное дело по 263-статье УК РФ.

Раскрыты предварительные версии крушения вертолета Ми-8 в Карелии

Фото: © РИА Новости / Илья Наймушин

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В оперативных службах раскрыли предварительные версии крушения вертолета Ми-8 в 11 километрах от берега Онежского озера в Республике Карелия. Среди них — погодные условия, ошибка экипажа и неисправность техники. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.

По факту крушения вертолета Ми-8 в 11 километрах от берега Онежского озера в Республике Карелия возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Об этом сообщили в следственном управлении на транспорте СК РФ.

В МЧС РФ подтвердили информацию об обнаружении места крушения вертолета Ми-8 в Онежском озере в Карелии. После того как экипаж перестал выходить на связь, в районе села Деревянное (расположен рядом с водоемом) были организованы поисковые работы.

Ранее 5-tv.ru сообщил о возбуждении уголовного дела по факту крушения вертолета Ми-8.

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