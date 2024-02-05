По факту крушения вертолета Ми-8 в Карелии возбуждено уголовное дело

По факту крушения вертолета Ми-8 в 11 километрах от берега Онежского озера в Республике Карелия возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Об этом сообщили в следственном управлении на транспорте СК РФ.

В МЧС РФ подтвердили информацию об обнаружении места крушения вертолета Ми-8 в Онежском озере в Карелии. После того как экипаж перестал выходить на связь, в районе села Деревянное (расположен рядом с водоемом) были организованы поисковые работы.

Обломки летательного аппарата обнаружили в 11 километрах от берега на глубине до 50 метров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что известно о крушении вертолета Ми-8.