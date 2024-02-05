По факту крушения вертолета Ми-8 в Карелии возбуждено уголовное дело
Сотрудники Следственного комитета осматривают место происшествия.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Mikhail Tereshchenko; 5-tv.ru
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По факту крушения вертолета Ми-8 в 11 километрах от берега Онежского озера в Республике Карелия возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Об этом сообщили в следственном управлении на транспорте СК РФ.
В МЧС РФ подтвердили информацию об обнаружении места крушения вертолета Ми-8 в Онежском озере в Карелии. После того как экипаж перестал выходить на связь, в районе села Деревянное (расположен рядом с водоемом) были организованы поисковые работы.
Обломки летательного аппарата обнаружили в 11 километрах от берега на глубине до 50 метров.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что известно о крушении вертолета Ми-8.
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