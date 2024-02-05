Сюрприз? Психолог назвала лучшие подарки для девушек на 14 февраля

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 26 0

Психолог Наумова: на День святого Валентина девушке стоит устроить вечер-сюрприз

Сюрприз? Психолог назвала лучшие подарки для девушек на 14 февраля

Фото: www.globallookpress.com / Chris Robbins

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Попробуйте порадовать вторую половинку в праздник любви.

На День святого Валентина в качестве подарка любимой девушке можно рассмотреть украшения, косметику и различные электронные устройства, например, фен или новый смартфон. Об этом NEWS.ru рассказала психолог и семейный психотерапевт Наталья Наумова.

Мужчина также может подготовить для своей избранницы сюрприз, устроив праздничный ужин, на котором влюбленные проведут время вместе. Женщины оценят красивое признание в чувствах. Подарок же стоит делать исходя из предпочтений и увлечений девушки.

«Подарок нужно выбирать исходя из интересов второй половинки, и обычно женщины рассказывают, что они хотят получить. Кроме того, можно сделать подарок исходя из их хобби, если женщина любит вязать или вышивать», — поделилась эксперт.

Кроме того, специалист порекомендовала мужчинам не забывать, что такие важнейшие «элементы» романтики, как цветы и сладости, тоже обязательны для удачного поздравления с Днем святого Валентина.

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