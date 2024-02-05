«Плохой парень»: Байден нецензурно высказался о премьере Израиля Нетаньяху

Politico: Байден назвал плохим парнем израильского премьера Нетаньяху
Фото: www.globallookpress.com / Cameron Smith/White House
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Почему американский лидер с подозрением относится к израильскому политику?
Президент США Джо Байден нецензурно высказался о премьер-министре Израиля Биньямине Нетаньяху, сообщает газета Politico.
По данным СМИ, американский лидер относится к Нетаньяху с неким подозрением, что свойственно любому демократу, «у которого есть пульс». Утверждается, что Байден назвал его плохим парнем.
«Он (Байден. — Прим. ред.)в частном порядке называл израильского премьер-министра «чертовым плохим парнем», — пишет издание, что в Белом доме уже успели опровергнуть.
По словам представителя Белого дома Эндрю Бейтса, между Байденом и Нетаньяху доверительные отношения, и президент США не могут допустить таких высказываний.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Байден был рассержен на своих помощников, которые несколько изменили его слова о президенте России Владимире Путине.
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