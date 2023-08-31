Байден разозлился на помощников, которые сгладили слова о Путине

|
Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 14 0

Американский лидер жаловался на команду своим друзьям.

Байден разозлился на помощников, которые сгладили слова о Путине

Фото: www.globallookpress.com / Samuel Corum - Pool via CNP

Читайте нас в: Дзен Новости

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Джо Байден был рассержен на своих помощников, которые несколько изменили его слова о президенте России Владимире Путине. Об этом сообщило издание Axios со ссылкой на книгу Франклина Фойера «Последний политик: внутри Белого дома Джо Байдена и борьбы за будущее Америки».

Некоторое время назад лидер США заявил, что Владимир Путин не должен оставаться у власти. Его помощники тут же отметили, что таким образом Байден не призывал к смене власти в РФ. При этом сам президент знал, что допустил оплошность. Однако он посчитал, что команде не следовало вмешиваться.

«Он знал, что ошибся. Но негодовал на своих помощников за созданное ими впечатление, что им пришлось за ним убирать. Вместо того чтобы дать ему самому нести ответственность за неудачу, с ним обращались как с ребенком, сердился он в разговорах с друзьями. „Разве Джона Кеннеди когда-нибудь так воспитывали?“, — сетовал Байден», — отметил Фойер.

Абонент временно недоступен: Байден «вышел из строя» во время интервью

Ранее 5-tv.ru сообщал, что первые переговоры Зеленского и Байдена закончились скандалом. Президент США засыпал коллегу различными условиями.

+13° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
95.93
0.22 104.45
0.97
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:00
«Солнцепек» выжигает позиции ВСУ: лучшее видео из зоны СВО за день
5:49
Байден разозлился на помощников, которые сгладили слова о Путине
5:35
Фанат War Thunder слил в сеть данные о натовском истребителе
5:21
Работа в ночные смены: чем это опасно и как сохранить здоровье
5:07
На Пятом канале акция «День добрых дел» для Анура из Подмосковья
4:50
«Это уже наше дело»: отец фигуристки Горбачевой рассказал, что будет с ее карьерой

Сейчас читают

Пока муж на гастролях: кто прижимает и гладит жену Газманова
«Сирийская карта» России на Ближнем Востоке: цели, интересы, достижения и вызовы
Покоится рядом с супругой: как прошло прощание с режиссером Глебом Панфиловым
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России