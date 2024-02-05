В Госдуму внесли законопроект о расширении дачной амнистии

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 40 0

Предлагается включить в уже существующий перечень бани, теплицы и навесы.

В Госдуму внесли законопроект о расширении дачной амнистии

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Регистрацию хозяйственных построек на дачных участках могут упростить в России. В Госдуму внесен законопроект о расширении дачной амнистии, в том числе на теплицы и навесы, сообщил первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак в своем Telegram-канале.

В рамках законопроекта предлагается упростить регистрацию в Росреестре следующих построек — сараев, бань, теплиц, навесов, погребов, колодцев и летних кухонь. В перечень могут включить и дома, разделенные для проживания нескольких семей и построенные до 1998 года.

Сегодня же регистрация таких объектов невозможна без кадастровых работ, декларации об объекте и госрегистрации права собственности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин поручил распространить Дальневосточную и Арктическую ипотеку на участников спецоперации на Украине.

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