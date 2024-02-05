Путин поручил распространить Дальневосточную ипотеку на участников СВО

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 15 0

Работой по данному вопросу займется правительство РФ.

Путин поручил распространить Дальневосточную ипотеку на участников СВО

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

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Тема:
Спецоперация

Президент России Владимир Путин поручил распространить Дальневосточную и Арктическую ипотеку на участников спецоперации на Украине. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Путин дал такое поручение после поездки в Архангельскую область в декабре 2023 года. Так, правительству необходимо внести ряд изменений в Дальневосточную и Арктическую ипотеку.

До 1 марта текущего года, согласно поручению президента, необходимо распространить условия данного вида ипотеки на участников спецоперации и членов их семей в случае гибели бойца. При этом не будет учитываться стаж работы педагогов и медиков.

Минимальный размер кредита будет увеличен до девяти миллионов рублей при общей площади вторичного жилья или дома с участком более 60 квадратных метров.

Ответственным за выполнение поручения назначен глава правительства Михаил Мишустин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Минфин оценил ситуацию на ипотечном рынке России.

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