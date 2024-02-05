Умер обозреватель «Известий» Георгий Гривенный

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Невозможно поверить в то, что его жизнь оборвалась так внезапно — совсем недавно журналисту исполнилось 46 лет.

Фото, видео: 5-tv.ru

Новость, в которую трудно поверить — сегодня не стало нашего коллеги, обозревателя «Известий» Георгия Гривенного. Пожалуй, самого опытного нашего журналиста, блестящего корреспондента, универсала, которому были по силам любые, даже самые сложные материалы.

Ему были подвластны самые разные жанры — и репортажи с официальных мероприятий, и громкие расследования, и скандальные темы. Он умел так по-авторски их преподнести, что они становились резонансными и интересными любому зрителю.

Журналистике Георгий Гривенный посвятил всю свою жизнь, был ориентиром для молодых коллег нашей редакции. Невозможно поверить, в то, что его жизнь оборвалась так внезапно — совсем недавно Георгию исполнилось 46 лет.

Для всех коллег он был настоящим отзывчивым другом, который всегда придет на помощь, поддержит, подскажет по любому вопросу. Наш телеканал сегодня потерял не просто коллегу, а близкого человека и товарища. Мы выражаем искренние соболезнования семье Георгия Гривенного.

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