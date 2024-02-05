Футболисты российских команд устроили драку после матча в Турции

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 81 0

Конфликт попал на кадры трансляции, которую вел один из клубов.

Футболисты российских команд устроили драку после матча в Турции

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Футболисты российских команд «СКА-Хабаровск» и «Челябинск» устроили драку после товарищеского матча в Турции. Трансляция велась на YouTube-канале одной из команд.

Спортсмены играли в Анталье в рамках сборов. Товарищеский матч продлился 120 минут и завершился со счетом 4:3 в пользу челябинских футболистов. Сама драка произошла уже после завершения матча.

В трансляцию попало начало потасовки между спортсменом «Хабаровска» и представителем «Челябинска». Затем к конфликту присоединились и другие футболисты. Трансляция же была прервана в момент драки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что власти Гонконга потребовали объяснений у организаторов товарищеского матча между американской командой «Интер Майами» и местным клубом Hong Kong XI из-за того, что аргентинский нападающий Лионель Месси не появился на поле.

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