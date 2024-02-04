Болельщики освистали «Интер Майами» во время матча в Гонконге из-за отсутствия Месси

Луис Суарес также не появился в игре. В чем причина?

Власти Гонконга требуют объяснений у организаторов товарищеского матча между американской командой «Интер Майами» и местным клубом Hong Kong XI из-за того, что аргентинский нападающий Лионель Месси не появился на поле. Комитет по крупным спортивным мероприятиям даже допустил возможное сокращение финансирования организаторам игры. Об этом стало известно агентству Reuters.

«Что касается того, что Месси не играл в матче сегодня, то правительство, а также все футбольные фанаты крайне расстроены этим решением организатора. Организатор должен дать пояснения всем футбольным фанатам», — сказано в заявлении.

Матч завершился победой «Интер Майами» со счетом 4:1, но фанаты остались недовольны и попросили вернуть деньги за билеты. Они заплатили примерно 125 долларов за то, чтобы посмотреть на игру, но так и не увидели Месси на поле. Еще в матче не появился уругвайский нападающий Луис Суарес.

Организаторы же заявили, что сами расстроились из-за того, что именитые футболисты не вышли на поле.

После матча главный тренер американской команды Херардо Мартино провел пресс-конференцию, в ходе которой рассказал, что Месси не вышел на игру из-за высокого риска получения травмы. У футболиста воспалены подколенные сухожилия.

«Понимаем, что фанаты очень расстроены, и просим у них прощения. Мы хотели бы, чтобы было возможно вывести его на поле поиграть на какое-то время, однако риск был слишком высоким», — сказал главный тренер.

Власти Гонконга выделили грант на эту игру в размере почти двух миллионов долларов США. Также 128 тысяч получил стадион.

Ранее 5-tv.ru писал, что Месси признан лучшим футболистом XXI века.