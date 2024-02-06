Нидерландская Yandex N.V. объявила о продаже российской доли «Яндекса»

Эфирная новость 32 0

Что будет с сервисами компании?

Фото, видео: www.globallookpress.com / Aleksander Polyakov; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Нидерландская компания Yandex N.V. продала российскую часть бизнеса. Покупатель — объединение российских предпринимателей. Уже известна стоимость сделки — это 475 миллиардов рублей.

Yandex N.V. перестанет быть головной, она сменит название и прекратит использовать бренды «Яндекса». Основные активы перейдут международной компании. Она зарегистрирована в Калининградской области и принадлежит как раз объединению российских инвесторов. Ни у кого из них не будет контрольного пакета акций, все будут находиться в статусе совладельцев.

Пользователей эти изменения вряд ли почувствуют. Поиск, онлайн-кинотеатр, агрегатор такси, сервисы заказов еды и продуктов — все останется в России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Латвии закрыли доступ к сайтам, связанным с «Яндексом».

-4° Атмосферное давление 740 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
91.24
0.58 98.23
-0.41
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:45
Повидаться с отцом: принц Гарри приедет в Британию из-за больного раком Карла III
1:18
Преступное безразличие: омбудсмен Украины не ответил на запрос Москальковой о сбитом Ил-76
1:00
Нидерландская Yandex N.V. объявила о продаже российской доли «Яндекса»
0:52
Прокуратура утвердила обвинение в госизмене в отношении актера Канахина*
0:26
Захарова сравнила историю с отставкой Залужного с сериалом «Санта-Барбара»
0:07
Париж не предоставил доказательств о работе погибших на Украине французов

Сейчас читают

Изменившийся до неузнаваемости Крид стал мужем и папой
Игорь Левитас о российских артистах-эмигрантах: Карьера закончена, забудьте
Умер обозреватель «Известий» Георгий Гривенный
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса