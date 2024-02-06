Нидерландская Yandex N.V. объявила о продаже российской доли «Яндекса»

Нидерландская компания Yandex N.V. продала российскую часть бизнеса. Покупатель — объединение российских предпринимателей. Уже известна стоимость сделки — это 475 миллиардов рублей.

Yandex N.V. перестанет быть головной, она сменит название и прекратит использовать бренды «Яндекса». Основные активы перейдут международной компании. Она зарегистрирована в Калининградской области и принадлежит как раз объединению российских инвесторов. Ни у кого из них не будет контрольного пакета акций, все будут находиться в статусе совладельцев.

Пользователей эти изменения вряд ли почувствуют. Поиск, онлайн-кинотеатр, агрегатор такси, сервисы заказов еды и продуктов — все останется в России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Латвии закрыли доступ к сайтам, связанным с «Яндексом».