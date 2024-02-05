Плагиат Netta? Кто представит Украину на Евровидение-2024

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 13 0

Певицы Alyona Alyona и Jerry Heil представят Украину на Евровидении-2024

Плагиат Netta? Кто представит Украину на Евровидение-2024

Фото: Instagram* / alyona.alyona.official

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Сразу две певицы отобраны на участие в международном конкурсе. И общественность, честно говоря, в шоке.

Неординарная украинская певица Алена Савраненко, известная как «Alyona Alyona», будет представлять Украину на Евровидении-2024. Представлять страну хип-хоп исполнительница будет не одна, а вместе с Яной Шемаевой, известной как Jerry Heil, сообщила украинская звезда в своем блоге.

Девушки были отобраны в финале национального отборочного тура. Дуэт по результатам голосования зрителей и жюри набрал 21 балл. Из миллиона зрительских голосов девушки набрали целых 720 тысяч «за». При этом жюри победителем определили группу Ziferblat с песней «Place I Call Home». Выступать дуэт молодых исполнительниц будет с песней «Teresa & Maria».

«Мы потеряли все слова от эмоций благодарности! Как мы говорили в эфире, украинская музыка уже часть европейской культуры!», — делятся эмоциями певицы в своем блоге.

Финал Евровидения-2024 пройдет в Швеции. Россию от участия в международном конкурсе отстранили.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские «Госуслуги» сломались из-за голосования на «Евровидении».

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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