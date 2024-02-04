Украинские «Госуслуги» сломались из-за голосования на «Евровидении»

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 22 0

Приложение в пиковые моменты получало до 15 тысяч запросов в секунду.

Украинские «Госуслуги» сломались из-за голосования на «Евровидении»

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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На Украине после начала голосования за финалистов отбора на конкурс «Евровидение» случился сбой в работе приложения «Дие». Об этом заявил министр цифровой трансформации страны Михаил Федоров.

«Сегодня было рекордное количество пользователей в „Дие“ за всю историю проекта. Вместо 800 запросов в секунду, как было во время голосования в прошлом году, 15 тысяч запросов», — цитирует чиновника издание «Страна.ua».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в 2024 году в России может появиться международный музыкальный конкурс «Интервидение». Он получит постоянно действующий оргкомитет.

Мероприятие также не будет нести в себе никаких политических ограничений. «Интервидение» будет доступно для всех стран мира.

 

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