«Должны 50 миллионов»: певица Бьянка намерена судиться

Кто смог вывести из себя королеву российского R&B?

Певица Бьянка намерена обратиться в суд. Об этом королева русского народного R&B заявила в беседе с «Известиями».

По словам знаменитости, ее «кинул» на деньги музыкальный лейбл. Впрочем, название организации Бьянка по неизвестной причине раскрывать не стала.

«По каждому объекту смежного или авторского права есть особая классификация платежа в отчете. О долге мы узнали, когда открыли собственный лейбл и начали подписывать прямые контракты с контрагентами, в том числе с Российским авторским обществом (РАО), где нам и сказали, что у нас висят деньги», — заявила звезда.

Бьянка добавила, что у нее были похожие проблемы и с другими лейблами, с которыми она сотрудничала. По словам певицы, общий долг перед ней составляет внушительные 50 миллионов.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Бьянку едва не похитили в самом центре москвы. Певице понадобилась помощь психолога.