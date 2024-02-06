«Должны 50 миллионов»: певица Бьянка намерена судиться

|
Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 19 0

Бьянка намерена подать в суд на музыкальный лейбл

«Должны 50 миллионов»: певица Бьянка намерена судиться

Фото: © РИА Новости / Светлана Шевченко

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Кто смог вывести из себя королеву российского R&B?

Певица Бьянка намерена обратиться в суд. Об этом королева русского народного R&B заявила в беседе с «Известиями».

По словам знаменитости, ее «кинул» на деньги музыкальный лейбл. Впрочем, название организации Бьянка по неизвестной причине раскрывать не стала.

«По каждому объекту смежного или авторского права есть особая классификация платежа в отчете. О долге мы узнали, когда открыли собственный лейбл и начали подписывать прямые контракты с контрагентами, в том числе с Российским авторским обществом (РАО), где нам и сказали, что у нас висят деньги», — заявила звезда.

Бьянка добавила, что у нее были похожие проблемы и с другими лейблами, с которыми она сотрудничала. По словам певицы, общий долг перед ней составляет внушительные 50 миллионов.

«Монодиеты и различные извращения»: что случилось с экстремально похудевшей Бьянкой

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Бьянку едва не похитили в самом центре москвы. Певице понадобилась помощь психолога.

-4° Атмосферное давление 740 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
91.24
0.58 98.23
-0.41
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:01
Под покровом ночи: как наши разведчики уничтожают диверсионные группы ВСУ под Артемовском
7:40
«Должны 50 миллионов»: певица Бьянка намерена судиться
7:21
Семь украинских беспилотников уничтожены в небе над Белгородской областью
7:19
Звезда «Реальных пацанов» Богданов рассказал о своих творческих планах
7:06
Злокачественная опухоль: насколько опасен обнаруженный у короля Карла III рак
6:45
Разгул стихии: как непогода парализовала жизнь курортного Сочи

Сейчас читают

Изменившийся до неузнаваемости Крид стал мужем и папой
Игорь Левитас о российских артистах-эмигрантах: Карьера закончена, забудьте
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 февраля, для всех знаков зодиака
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса