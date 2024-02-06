Жителя Камчатки задержали по подозрению в госизмене

Жителя Камчатки задержали по подозрению в государственной измене. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.

По версии следствия, после начала российской спецоперации подозреваемый, имевший вид на жительство и длительное время проживавший на Украине, начал сотрудничать с украинскими спецслужбами. Он согласился предоставлять им информацию о работе пограничной службы ФСБ РФ, участниках спецоперации и другие данные о российской армии.

В обмен на эти сведения мужчина рассчитывал на беспрепятственный выезд на территорию РФ для снятия своих накоплений с банковской карты и получения денежных средств от сдачи в аренду квартиры. Сбор сведений он осуществлял на территории Камчатки используя родственников и знакомых.

Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК России. Подозреваемого заключили под стражу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Крыму предотвращен теракт в отношении одного из руководителей республики. Сотрудники ФСБ задержали троих россиян, которые готовили в Симферополе подрыв его автомобиля.