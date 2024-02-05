В Крыму предотвращен теракт в отношении одного из руководителей республики

В Крыму задержали троих россиян, которые подозреваются в подготовке теракта в отношении одного из руководителей республики по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

Установлено, что задержанные готовили в Симферополе подрыв автомобиля, принадлежащего одному из представителей органов власти Крыма. У подозреваемых были обнаружены и изъяты радиоуправляемое самодельные взрывные устройства кумулятивного и осколочно-фугасного действия, дистанционный взрыватель и другие вещи.

Задержанные уже дали признательные показания. Один из них — Владимир Бондарь — рассказал, как по указанию украинских кураторов он провез взрывное устройство из Мелитополя в Крым.

«Я ее завез в газовом котле и в дальнейшем переправил в республику Крым. И таким образом через таможню завез в Крым», — сообщил мужчина.

Задержана и его супруга — Оксана Шевченко. По ее словам, мужчина был завербован украинскими спецслужбами. Женщина знала о его задании и оказывала содействие. Взрывное устройство пара прятала в арендованном гараже.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК России («Покушение на совершение террористического акта») и п. «а» ч. 3 ст. 222.1 УК РФ («Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»).

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ФСБ обнаружила схрон с оружием для украинских диверсантов под Артемовском.