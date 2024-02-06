Новым премьером Казахстана стал экс-глава администрации президента Бектенов

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 38 0

Его кандидатуру выдвинул глава республики.

Новым премьером Казахстана стал экс-глава администрации президента Бектенов

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Новым премьер-министром Казахстана стал экс-глава администрации президента Олжас Бектенов, кандидатуру которого выдвинул сам глава республики Касым-Жомарт Токаев.

Парламент страны одобрил назначение Бектенова на должность премьера. Затем официальный документ был подписан Токаевым.

«Назначить Бектенова Олжаса Абаевича премьер-министром Республики Казахстан, освободив от ранее занимаемой должности», — говорится в указе президента.

Накануне, 5 февраля, правительство Казахстана ушло в отставку, которую принял Токаев. Временным главой кабмина был назначен Роман Скляр, занимавший пост первого вице-премьера. Премьер-министром Казахстана с января 2022 был Алихан Смаилов, а в марте 2023 года его переназначили.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что новым главой турецкого Центробанка был назначен Фатих Карахан, ранее он занимал должность заместителя управляющего регулятором.

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Новым премьером Казахстана стал экс-глава администрации президента Бектенов

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