Новым главой турецкого ЦБ назначили Фатиха Карахана

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 20 0

Хафизе Гайе Эркан накануне сообщила о своем уходе с поста в связи с давлением на нее и ее семью.

Новым главой турецкого ЦБ назначили Фатиха Карахана

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Новым главой турецкого ЦБ назначен Фатих Карахан, ранее он занимал должность заместителя управляющего регулятором. Об этом сообщил официальный печатный орган правительства Resmı Gazete.

Его назначили в связи с тем, что Хафизе Гайе Эркан решила уйти в отставку, направив просьбу президенту Реджепу Тайипу Эрдогану. В своем письме она указала, что на нее и ее семью оказывается давление.

Фатих Карахан родился в 1982 году в Эскишехире. В 24 года он окончил факультет математики и промышленной инженерии Университета Богазичи, а через шесть лет защитил магистерскую и докторскую диссертации по экономике в Университете Пенсильвании.

Его карьера началась с должности экономиста в Федеральном резервном банке Нью-Йорка. До 2022 года он занимал должность руководителя отдела исследований рынка труда и товаров и советника по денежно-кредитной политике в вышеупомянутом учреждении.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие темы обсудят президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин на встрече 12 февраля.

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