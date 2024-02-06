Добавляйте его правильно: какой ингредиент сделает ваш борщ лучшим в мире

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 36 0

Большинство хозяек готовят борщ неправильно

Добавляйте его правильно: какой ингредиент сделает ваш борщ лучшим в мире

Фото: www.globallookpress.com / Andrey Turusov

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Простой продукт поможет придать пикантности всеми любимому блюду.

В арсенале каждой хозяйки имеется свой фирменный рецепт борща, однако далеко не все готовят его правильно.

Среди множества вариантов приготовления — с разным мясом, набором овощей и видом подачи — все-таки существует традиционный — это горячий суп с мясом, свеклой, картошкой, морковью и луком. Сайт utro.ru делится маленькой фишкой для превращения традиционного борща в идеальный.

Для придания яркости и аромата можно добавить в борщ немного чеснока. Но добавлять его нужно правильно.

Секрет кроется в том, что резать зубчики ножом или давить в чеснокодавке неправильно — нужно измельчать их в блендере в кашицу. Только так вкус чеснока раскроется правильно.

Также издание напоминает о хитрости, которой пользовались еще наши бабушки. Авторы говорят о том, что снятую с плиты кастрюлю можно поместить в ледяную воду. Так овощи не разварятся во внутренней температуре, а вкус и цвет борща сохранятся.

Ранее 5-tv.ru писал, как правильно варить гречку.

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