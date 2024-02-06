«Шок и восторг»: актриса Судзиловская получила звание заслуженной артистки РФ

Она заметила, что Владимир Путин находит время, чтобы отметить заслуги деятелей культуры даже в сложное для страны время.

Российской актрисе театра и кино, известной по фильмам «Дом с лилиями» и «Бумеранг», Олесе Судзиловской присвоили почетное звание заслуженной артистки Российской Федерации. Актриса получила сообщение о награде во время репетиции. В беседе с изданием Газета.ру девушка рассказала, что была несказанно рада этой новости.

«Сама пребываю в состоянии шока и восторга одновременно! Сидела на репетиции, и вдруг телефон начал сходить с ума, шквалом посыпались сообщения, я даже испугалась!, » — поделилась эмоциями Судзиловская.

Особенно растрогало артистку то, что президент РФ Владимир Путин нашел время на то, чтобы отметить заслуги россиян, хоть сейчас сложное время для страны.

Глава государства также присудил это звание иллюзионисту и актеру Амаяку Акопяну, а актера Олега Тополянского наградили медалью «За труды в культуре и искусстве».

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