22-летняя жена Бероева ответила на критику публики из-за разницы в возрасте

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Алена Прокина
Алена Прокина Журналист 30 0

Беременная Анна Панкратова впервые публично высказалась о браке с актером.

Молодая Бероева ответила на критику из-за разницы в возрасте

Фото: Instagram*/egorberoev

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22-летняя супруга актера Егора Бероева поздравила мужа с 49-летием и впервые раскрыла подробности их личных взаимоотношений. Об этом сообщает Экспресс газета.

Разница в возрасте между супругами составляет 27 лет, однако Анна Панкратова подчеркнула, что это не мешает ее счастью. Девушка опубликовала трогательную фотографию из семейного архива, сопроводив ее теплыми словами поддержки. Она отметила, что считает мужа самым талантливым и добрым человеком.

«Сегодня День Рождения празднует мой муж! Самый талантливый, самый любимый, самый красивый и добрый человек на планете Земля! Все самое ценное сказала тебе лично, пусть твоя новая режиссерско-продюсерская ветвь в кино индустрии будет дальше расти и вдохновлять огромное количество людей на правильные, мудрые мысли и поступки. А я буду продолжать тебя поддерживать, вдохновлять, а самое главное — любить. С Днем Рождения, дорогой!» — написала Панкратова в социальных сетях.

Отношения пары развивались стремительно: Егор Бероев тайно расписался с Анной в феврале 2026 года.

Сейчас супруги ожидают рождения общего ребенка, что стало новым этапом в жизни артиста, который активно пробует себя в продюсировании и режиссуре.

При этом общественность продолжает обсуждать личную жизнь актера, вспоминая его прошлый брак с Ксенией Алферовой.

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