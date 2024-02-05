Райское наслаждение: Пресняков и Подольская выложили круглую сумму за отпуск на Мальдивах

|
Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 22 0

Наталья Подольская заплатила за отдых на Мальдивах около миллиона рублей

Райское наслаждение: Пресняков и Подольская выложили круглую сумму за отпуск на Мальдивах

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Звездные супруги провели незабываемый отпуск, на который пришлось раскошелиться.

Певица Наталья Подольская провела десять незабываемых дней на Мальдивах. За отдых звезда заплатила около одного миллиона рублей, пишет издание «Страсти».

Вместе со своим мужем Владимиром Пресняковым Наталья провела невероятные каникулы на популярном курорте. И там у артистки было время, чтобы расставить свои жизненные приоритеты.

«Занимаясь анализом себя и своей жизни, я поняла, как нужно беречь ребенка внутри себя. Только наш внутренний ребенок может выражать самые искренние эмоции — и смех, и слезы. Он сохраняет молодость и блеск в глазах», — делится в своем блоге Подольская.

Звездная пара остановилась на вилле с персональным бассейном и выходом к океану. Ее аренда стоит как минимум один миллион рублей, включая местные налоги. А если знаменитости выбрали систему «все включено», то стоимость их проживания могла достигнуть полутора миллиона рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какой диагноз врачи поставили Семенович после Мальдив.

-2° Атмосферное давление 737 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
91.24
0.58 98.23
-0.41
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:58
В России с 1 марта вступит в силу запрет на популяризацию VPN-сервисов
22:46
Стала известна предварительная причина инцидента с самолетом в Саранске
22:33
Путин провел встречу с главой «Интер РАО» Ковальчуком: главное
22:21
Райское наслаждение: Пресняков и Подольская выложили круглую сумму за отпуск на Мальдивах
21:54
Найдено тело одного из погибших пилотов разбившегося в Карелии вертолета Ми-8
21:32
Самолет с тренерами по фигурному катанию выкатился за пределы ВПП в Саранске

Сейчас читают

Изменившийся до неузнаваемости Крид стал мужем и папой
Игорь Левитас о российских артистах-эмигрантах: Карьера закончена, забудьте
Взрыв всех американских СМИ: Такер Карлсон рассказал, зачем приехал в Москву
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса