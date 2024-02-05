Райское наслаждение: Пресняков и Подольская выложили круглую сумму за отпуск на Мальдивах

Звездные супруги провели незабываемый отпуск, на который пришлось раскошелиться.

Певица Наталья Подольская провела десять незабываемых дней на Мальдивах. За отдых звезда заплатила около одного миллиона рублей, пишет издание «Страсти».

Вместе со своим мужем Владимиром Пресняковым Наталья провела невероятные каникулы на популярном курорте. И там у артистки было время, чтобы расставить свои жизненные приоритеты.

«Занимаясь анализом себя и своей жизни, я поняла, как нужно беречь ребенка внутри себя. Только наш внутренний ребенок может выражать самые искренние эмоции — и смех, и слезы. Он сохраняет молодость и блеск в глазах», — делится в своем блоге Подольская.

Звездная пара остановилась на вилле с персональным бассейном и выходом к океану. Ее аренда стоит как минимум один миллион рублей, включая местные налоги. А если знаменитости выбрали систему «все включено», то стоимость их проживания могла достигнуть полутора миллиона рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какой диагноз врачи поставили Семенович после Мальдив.