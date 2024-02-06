Названа цена на Apple Vision Pro в России

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Евгения Романова
Евгения Романова 54 0

Ценник на Apple Vision Pro в России достигает 900 тысяч рублей

Названа цена на Apple Vision Pro в России

Фото: www.globallookpress.com / Christoph Dernbach

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Причем стоимость устройства в РФ от США отличается примерно в три раза.

Стоимость гарнитуры смешанной реальности Apple Vision Pro в России составляет от 499 до 900 тысяч рублей. Такие цены можно увидеть в интернет-магазинах.

В Соединенных Штатах гарнитура поступила в продажу 2 февраля 2024 года. Там очки с памятью 256 гигабайт стоят от 3499 долларов, а устройство на 1ТБ — до 3899 долларов. В рублях цена составляет от 318-355 тысяч. Однако российские ретейлеры ценник поднимают гораздо выше.

Так, в Cdek.shopping гарнитура стоит от 499 до 557 тысяч рублей, в Ozon — от 577 до 642 тысячи рублей, а в Icases — от 659 до 890 тысяч рублей. Еще Apple Vision Pro на 256 гигабайт можно найти на «Яндекс. Маркете» за 900 тысяч рублей. Устройство также продается и в других магазинах.

Что же касается сроков доставки, то они называются не везде. При этом Cdek.shopping готов привезти гарнитуру уже на следующий день после покупки, а продавец на «Яндекс. Маркет» только через пять дней.

Компания презентовала Apple Vision Pro в сентябре 2023 года. Вместе с устройством виртуальной реальности представили iPhone 15 и новое поколение часов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как россиянам оплачивать подписки и покупки на Android и iOS.

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