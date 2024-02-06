«Товара много»: грозит ли России дефицит бананов из-за мер по Эквадору

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 19 0

Экономист Завьялов исключил дефицит бананов в России из-за мер по Эквадору

«Товара много»: грозит ли России дефицит бананов из-за мер по Эквадору

Фото: www.globallookpress.com / Karl Newedel

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Россельхознадзор ранее обеспокоился некачественными фруктами из данной республики.

Россияне не ощутят дефицита бананов на прилавках магазинов из-за мер по Эквадору. Об этом заявил заведующий кафедрой предпринимательства и логистики РЭУ имени Г. В. Плеханова Дмитрий Завьялов.

Россельхознадзор ранее обеспокоился качеством бананов, которые везут в Россию из Эквадора. В результате было принято решение приостановить сертификацию этих фруктов для пяти экспортеров, нарушивших требования.

Однако с дефицитом бананов Россия вряд ли столкнется, считает эксперт.

«Товара много, поставщиков — тоже», — отметил Завьялов, слова которого приводит РИА Новости.

Эксперт обратил внимание и на то, что транспортировка бананов из Эквадора занимает порядка 25 дней, и еще около недели они дозревают. Получается, что до российских магазинов фрукты добираются только за 1,5 месяца.

Между тем Россия уже получила первую партию бананов из Индии. Планируется наращивать поставки и из других стран.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие продукты могут стать альтернативой банану.

-3° Атмосферное давление 743 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
91.24
0.58 98.23
-0.41
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:24
Новые возможности: что Путин обсудил с председателем Верховного суда
17:22
Германия не согласна с решением Швеции по делу о взрывах на «Северных потоках»
17:20
«Товара много»: грозит ли России дефицит бананов из-за мер по Эквадору
17:11
Добавляйте его правильно: какой ингредиент сделает ваш борщ лучшим в мире
16:54
Последняя воля: можно ли оставить наследство домашним животным
16:43
Сход снега произошел на горнолыжном курорте «Лаура» в Сочи

Сейчас читают

Как приструнить начальников, которые не дают нормально пообедать
Часть VPN в России с 1 марта заблокируют
Плановая? В клинику пластического хирурга Тимура Хайдарова нагрянет проверка
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса