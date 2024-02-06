«Товара много»: грозит ли России дефицит бананов из-за мер по Эквадору

Россельхознадзор ранее обеспокоился некачественными фруктами из данной республики.

Россияне не ощутят дефицита бананов на прилавках магазинов из-за мер по Эквадору. Об этом заявил заведующий кафедрой предпринимательства и логистики РЭУ имени Г. В. Плеханова Дмитрий Завьялов.

Россельхознадзор ранее обеспокоился качеством бананов, которые везут в Россию из Эквадора. В результате было принято решение приостановить сертификацию этих фруктов для пяти экспортеров, нарушивших требования.

Однако с дефицитом бананов Россия вряд ли столкнется, считает эксперт.

«Товара много, поставщиков — тоже», — отметил Завьялов, слова которого приводит РИА Новости.

Эксперт обратил внимание и на то, что транспортировка бананов из Эквадора занимает порядка 25 дней, и еще около недели они дозревают. Получается, что до российских магазинов фрукты добираются только за 1,5 месяца.

Между тем Россия уже получила первую партию бананов из Индии. Планируется наращивать поставки и из других стран.

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