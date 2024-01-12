Незаменимых нет: какие продукты могут стать альтернативой банану

Что делать, если Эквадор перестанет поставлять желтые плоды?

Из-за разгоревшейся в Эквадоре гражданской войны торговые отношения с южноамериканской страной находятся под угрозой, а это значит, что Россия может лишиться одного из основных экспортеров бананов.

Несмотря на заявления Россельхознадзора о том, что поставки этого вида фрукта будут продолжаться в прежних объемах, издание aif.ru заранее рассказывает, что делать в случае, если вдруг желтый плод станет дефицитным.

Вообще, бананы, несмотря на вкусовые качества, не имеют большой пользы. Они состоят из воды и углеводов, а белков и жиров в них лишь около 2%.

Энергетическая ценность одного банана равна примерно 100 килокалориям, а из витаминов в них — лишь немного В и С. Одним из главных достоинств желтых плодов является большое содержание калия, который полезен людям, страдающим от отеков.

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Наталья Денисова рассказала, что заменить полезные свойства банана можно довольно неочевидным продуктом. Оказывается, это обычный картофель из-за близости по химическому составу.

«Да, есть некоторые различия. Картофель содержит чуть поменьше углеводов, соответственно, имеет чуть меньшую энергетическую ценность. В картофеле почти столько же пищевых волокон. Банан превосходит картофель по содержанию магния практически в два раза, каротиноидов — в шесть раз. Зато уступает по содержанию витамина С в два раза. Плюс в картофеле в 1,5 раза больше калия, если сварить его „в мундире“», — рассказала специалист.

С точки зрения диетологии бананы не вносят какого-то значительного вклада в рацион, их отсутствие никак не отразится на здоровье. Все витамины и активные вещества легко заменяются, а содержащаяся в плодах аминокислота триптофан, родственная гормону удовольствия серотонину, также присутствует в сырах и морепродуктах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем полезен «разноцветный» рацион.