В Россию начались поставки бананов из Индии

Первая поставка была осуществлена в прошлом месяце.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / ALEXEY MAISHEV
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В январе Индия отправила в Россию первую партию бананов, еще одна поставка запланирована до конца февраля. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.
Отмечается, что ведомство провело переговоры с индийской стороной, в ходе которой последняя выразила заинтересованность в расширении ассортимента поставок фруктов. Среди них перечислены бананы, манго, ананасы, папайя и гуава.
Так, итогом совместной работы стала отправка первой партии бананов из Индии в Россию.
«Далее объемы экспорта индийских бананов на российский рынок будут наращиваться», — отметили в ведомстве.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие продукты могут стать альтернативой банану.
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