Умерла звезда сериала «Мухтар» Елена Сафронова

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Алексей Панков
Алексей Панков 182 0

Прощание с актрисой состоится 8 февраля.

Умерла звезда сериала «Мухтар» Елена Сафронова

Фото: Кадр из к/ф «Портрет любимого», реж. Кира Ангелина, 2016 г.

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На 72-м году жизни скончалась актриса Елена Сафронова. Об этом сообщили в пресс-службе Могилевского областного театра драмы и комедии имени Дунина-Марцинкевича.

Причина смерти артистки не уточняется. Однако в культурном учреждении подчеркнули, что она до последнего принимала участие в постановках.

«За 43 года службы в театре Елена Ивановна создала незабываемые яркие образы, практически до последнего дня находясь на сцене. С глубокой печалью выражаем искренние соболезнования родным и близким», — отметили в театре.

Прощание с артисткой состоится в театре 8 февраля. Широкому зрителю Сафронова была известна своими ролями в таких проектах, как «Мухтар. Новый след» и «Семейный детектив».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что умер актер «Электротеатра Станиславский» Кирилл Турутин. Артисту было всего лишь 27 лет. О причинах трагедии информации нет.

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