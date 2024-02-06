Умер актер «Электротеатра Станиславский» Кирилл Турутин

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 166 0

Молодому артисту было всего 27 лет.

Умер актер «Электротеатра Станиславский» Кирилл Турутин

Фото: Instagram* / kirill_story

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Умер актер «Электротеатра Станиславский» Кирилл Турутин. Сообщение об этом появилось на официальном сайте культурного учреждения.

На момент смерти Кириллу Турутину было всего 27 лет.

«Он играл в спектаклях „Пиноккио. Лес“, „Пиноккио. Театр“, „Служанки“, участвовал в концертах театра и стал близким человеком для всего нашего коллектива. Мы надеялись увидеть новые роли Кирилла, тонкого, трепетного артиста с прекрасной природой и большим дарованием, и работать дальше вместе», — говорится в сообщении театра.

О причинах трагедии информации нет.

Кирилл Турутин — молодой артист. В 2020 году окончил Российский государственный институт сценических искусств. Зрители могли его видеть на экранах в таких картинах как «Седьмая симфония» и «Детдомовка».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что умер актер сериала «Моя прекрасная няня» Александр Симонец.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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Умер актер «Электротеатра Станиславский» Кирилл Турутин

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