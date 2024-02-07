Послы США предупредили об ударе по репутации Вашингтона из-за Киева

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 16 0

NYT: послы США заявили об ударе по репутации страны из-за голосования по Украине

Послы США предупредили об ударе по репутации Вашингтона из-за Киева

Фото: Reuters / ANNA ROSE LAYDEN

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Дипломаты впервые публично обратились к Конгрессу, призвав принять закон о помощи Украине.

Несколько американских послов, находящихся в странах Индо-Тихоокеанского региона, призвали Конгресса принять законопроект, предусматривающий помощь Украине и Израилю. Об этом пишет газета The New York Times. По словам дипломатов, на кону — доверие стратегических партнеров к Америке.

«Партнеры следят за тем, что мы делаем в этот поворотный момент истории. Это время, когда решения, которые мы принимаем сейчас, будут иметь долгосрочные последствия. Они хотят видеть, что, когда ситуация изменится, Соединенные Штаты будут рядом с союзниками и партнерами», — гласит заявление.

Издание сообщает, что подобные обращения для американских дипломатов — в новинку. Обычно они избегают таких внутриполитических конфликтов. Известно, что обращение подписали послы США в Южной Корее, Филиппинах, Китае и других стран.

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