Мертвые деньги: Киев получил от Сената США призрачные миллиарды

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 21 0

Украина получила от Сената США 60 миллиардов долларов

Мертвые деньги: Киев получил от Сената США призрачные миллиарды

Фото: www.globallookpress.com / Rod Lamkey

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Транши Украине и Израилю вновь переносятся на неопределенный срок?

Наступил тот день, когда американский Сенат показал проект миграционной реформы. Как подмечает издание EADaily, ссылаясь на Telegram-канал политолога Малека Дудакова, нововведения оказались на редкость токсичными.

Новая реформа фактически разрешит въезд трем миллионам мигрантам в год. Белый Дом закроет границы страны только в том случае, если большее число нелегалов вторглось на территорию Америки. Однако тут есть нюанс — президент может отказаться от условий миграционных нововведений.

«К миграционной реформе присовокупили 60 миллиардов долларов траншей Украине и 14 миллиардов траншей Израилю. При этом на постройку стены выделяется лишь 650 миллионов — почти в 100 раз меньше, чем на Украину. Это уже вызвало яростное возмущение республиканцев», — поведал Дудаков.

Политолог отметил, что катастрофа с нелегалами в США грозит никогда не разрешиться из-за финансирования демократическим НКО сразу двух миллиардов долларов. Денег больше нет, значит, транши Украине и Израилю вновь переносятся на неопределенный срок?

Ранее 5-tv.ru рассказал, конгресс США выбирает, куда направить деньги. На рассмотрении находятся сразу два законопроекта: первый не предусматривает помощи Киеву, а положения второго могут усилить поток нелегалов через границу с Мексикой.

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