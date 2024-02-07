«Ростех»: в зоне спецоперации опробуют «убийцу» американской винтовки Barrett

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 15 0

«Ростех»: в зоне СВО опробуют винтовку МЦ-572, «убийцу» американской Barrett

«Ростех»: в зоне спецоперации опробуют «убийцу» американской винтовки Barrett

Фото: Георгий Султанов / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

А недавно МО РФ получило новую партию винтовок Чукавина, которыми планируется заменить оружие Драгунова.

В ближайшее время в зону специальной военной операции (СВО) будут направлены новые российские винтовки МЦ-572. Об этом сообщает подразделение «Высокоточных комплексов», сходящих в компанию «Ростех».

«В ходе проведения испытаний было принято решение о незначительной корректировке конструкции с целью улучшения ее эргономики. В ближайшем будущем планируется войсковая эксплуатация МЦ-572 в зоне проведения СВО», — заявили в корпорации.

Кроме того, отмечается, что МЦ-572 в данный момент испытывается в разнообразных условиях использования. Если проводить сравнительные испытания, то отечественная винтовка МЦ-572 в четыре раза превосходит в точности попаданий американскую Barrett. Из западной в круг 1,5 сантиметра удается сделать шесть выстрелов, а из российской — пять.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что снайперскую винтовку Чукавина оснастили новым оптическим прицелом.

Тема:
Спецоперация
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