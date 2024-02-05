Снайперскую винтовку Чукавина оснастили новым оптическим прицелом

Снайперская винтовка Чукавина (СВЧ) получила новый оптический прицел. Об этом сообщили в АО «Концерн «Калашников», опубликовав информацию на официальном сайте.

Винтовка получила новый прицел, произведенный в России и прошедший государственные испытания. Уточняется, что он предназначен для обнаружения и ведения прицельной стрельбы в различных условиях в светлое время суток.

«Прицел более эргономичен, имеет большую кратность, меньшую массу и богатый комплект поставки: быстросъемный механизм установки на оружие; кронштейн, интегрированный в корпус прицела; индикатор завала, штурвал смены увеличения», — добавили в «Калашникове».

Отмечается, что внимание уделили и дизайну прицельной сетки, он был улучшен.

В конце 2023 года министерству обороны России передали первую партию снайперских винтовок Чукавина. Производитель отмечал, что оружие обладает улучшенной эргономикой и кучностью стрельбы, позволяет использовать любые прицельные комплексы российского и зарубежного производства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что новый ручной пулемет калибра 5,45 мм полностью готов и выходит на государственные испытания в России.