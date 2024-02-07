Такое тяжело вынести: муж Аниты Цой познал изнанку ее звездной жизни

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 58 0

Анита Цой впервые отправилась в гастроли с мужем Сергеем Цоем

Такое тяжело вынести: муж Аниты Цой познал изнанку ее звездной жизни

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Знаменитая исполнительница вышла замуж еще в 19 лет, но с супругом живут в разных домах. Однако им пришлось проводить круглые сутки вместе в гастрольном туре.

Народной артистке РФ Аните Цой сегодня, 7 февраля, исполняется 53 года, и свой праздник она проводит в гастрольном туре «Россия — это мы» в поддержку действующего главы государства и кандидата в президенты РФ Владимра Путина.

Вместе с ней с концертной программой по городам страны впервые отправился ее муж — доверенное лицо президента и президент федерации каратэ Сергей Цой.

Сайт utro.ru узнал у певицы, как ее супруг чувствует себя в гастролях, ведь они подразумевают не только веселье, но и переезды, гостиницы, плохой сон, стрессы, а порой и отсутствие регулярного питания. Такую изнанку жизни звезд не каждый способен вынести.

«Петрович познает тяготы гастрольной жизни», — пошутила она.

Издание отмечает, что супруги в рамках тура «Россия — это мы» выходят на сцену вместе. Для зрителей они исполняют песни военных лет. Как отмечает Анита, публика благодарная — смеется и плачет вместе с артистами. А сам дуэт — замечательная иллюстрация семейной идиллии.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анита Цой решила сама найти жену 31-летнему сыну.

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