Вслед за другими? Виолетта Чиковани рассказала, почему стала диджеем

Певица Виолетта Чиковани начала диджеить из-за любви к музыке

Певица Виолетта Чиковани начала работать диджеем, потому что всегда любила музыку. Об этом артистка рассказала 5-tv.ru на премии ТОП-100.

По словам Чиковани, музыка давно занимает важное место в ее жизни, поэтому она решила попробовать себя за диджейским пультом.

«Начала диджеить, как сейчас скажут, как и многие. Но, наверное, это просто по любви, из-за того, что музыка — это всегда, наверное, в моем сердечке такая важная история», — сказала Чиковани.

Сейчас у певицы уже начались выступления. Она рассказала, что вместе со своим молодым человеком планирует гастролировать и играть для публики в разных городах.

Чиковани также продолжает заниматься другими проектами. Она выпускает песни, работает телеведущей и участвует в реалити-шоу. При этом певица призналась, что хотела бы чаще выпускать новую музыку.

«Я выпускаю песни здесь, конечно, делаю это крайне редко, но буду стараться делать чаще», — отметила она.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что диджей Катя Гусева выступила против участия звезд кино в диджеинге. По ее мнению, известные артисты слишком активно заняли эту нишу.

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